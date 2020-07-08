ВОЗ допустила возможность воздушной передачи SARS-Cov-2

08.07.2020, 14:15, Разное



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Практически с самого начала пандемии специалисты ВОЗ заявляли, что вирус передается преимущественно через капли, выделяемые зараженным при чихании или кашле, которые не задерживаются в воздухе и быстро оседают на поверхности. Именно поэтому мытье рук считалось приоритетной мерой профилактики. По словам исследователей, подписавших открытое письмо, организация долгие месяцы игнорировала доказательства того, что инфекция может сохраняться в воздухе довольно продолжительное время.

В ответ на письмо руководитель ВОЗ по профилактике и борьбе с инфекциями Бенедетта Аллегранци (Benedetta Allegranzi) заявила, что нельзя исключать возможность воздушной передачи коронавируса в переполненных, закрытых и плохо проветриваемых помещениях, сообщает BBC. Она также подчеркнула, что все предоставленные исследователями доказательства являются предварительными и требуют дальнейшей оценки. Если эти данные подтвердятся, организация пересмотрит свои рекомендации по профилактике коронавируса в закрытых помещениях, в том числе в офисах, барах, общественном транспорте и медицинских учреждениях.

По мнению профессора Бенджамина Каулинга (Benjamin Cowling) из Гонконгского университета (Hong Kong University), который также подписал открытое письмо, если возможность воздушной передачи коронавируса подтвердится, медицинские работники во всем мире должны будут носить сверхнадежные защитные средства. Не исключено, что ВОЗ не хочет говорить об опасности вирусного аэрозоля только потому, что у многих стран нет возможности обеспечить медработников специализированной защитой.

«Нам всем необходимо подумать о том, как предотвратить новые масштабные вспышки, которые происходят в помещениях с плохой вентиляцией, где людей близко контактируют друг с другом», – цитирует ученого BBC.