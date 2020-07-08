Путин провел телефонный разговор с председателем КНР

08.07.2020, 14:08, Новости дня

Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует Центральное телевидение КНР.

«Председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Путиным», – передает сообщение телеканала РИА «Новости».

Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора оценил прошедшее в РФ голосование по внесению изменений в Конституцию, передает ТАСС.

«В РФ успешно прошло голосование по поправкам к конституции. Это в полной мере свидетельствует, что российский народ поддерживает свое правительство и согласен с принципами существующего в РФ государственного управления», – приводит слова председателя КНР агентство Синьхуа.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится к укреплению отношений взаимной поддержки с Россией.

«Китай заинтересован, чтобы при взаимодействии с Россией мы продолжали оказывать друг другу твердую поддержку. Мы решительно против вмешательства внешних сил и их разрушительного влияния. Китай выступает за защиту суверенитета, безопасности и взаимовыгодного развития наших стран», – сообщил он.

По словам Си Цзиньпина, недавний парад Победы в Москве продемонстрировал всему миру, что РФ «намерена решительно защищать мир (во всем мире)».

Ранее Путин выразил соболезнования председателю Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями наводнений в южных провинциях Китая.