 

Илья Авербух прокомментировал отношения с Лизой Арзамасовой

08.07.2020, 14:06, Разное

Вчера HELLO.RU первым сообщил о романе 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха. Новость Лиза подтвердила нам лично, пожелав сохранить остальные подробности отношений в тайне. Чуть позже комментарий последовал и от Ильи.

Мы действительно с Лизой встречаемся и строим наши отношения… Что я еще могу тут сказать?

– прокомментировал новость “МК” Авербух.

Издание также подчеркивает, что “спортсмен, отвечая на вопрос о свадьбе, отметил, что с Лизой они только начали свои отношения”. И тем не менее отец фигуриста поддерживает выбор сына. Об этом Изяслав Наумович Авербух сообщил также журналисту “МК”:

Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына.

Лиза Арзамасова

О личной жизни звезды сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, театральной актрисы и попечителя фонда “Старость в радость” – Лизы Арзамасовой известно немного. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. 

Илья Авербух, продюсер собственных ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.



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