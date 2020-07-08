Мнение: Мало сажают?

08.07.2020, 14:03, Разное

Неутомимая Маргарита Симонян выдала: «А кто читал статью 'Государственная измена? Почитайте. По этой статье посадить можно длинный список отечественных журналистов. Редакции медузы и разных там проектов и бибисей — так вообще в полном составе. И в полном соответствии с законом».

Не пойму, это такой изуверский троллинг? Или Марго реально так думает и считает, что в стране мало сажают? Не опасается, что она и сама может оказаться в тюремной камере? Не задумывается, что её свобода – это не ее заслуга, а чья-то недоработка?

Рис. отсюда