Учёный рассказал о способе защиты от радиации на Луне и Марсе

08.07.2020, 13:53, Разное

Учёный из Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков пояснил о способе защиты от радиации на Луне и Марсе. По его мнению, с этой целью людям придётся строить свои жилища под землёй.

Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов предположил, что люди смогут уберечь себя от радиации на Луне и Марсе при условии, что будут создавать свое жилье на глубине около метра. Специалист уточняет: индивид получает оптимальную порцию радиации на глубине порядка 70 сантиметров от поверхности. При этом её увеличение делает радиоактивный фон более опасным для здоровья. Кроме того, для спасения от радиации могут быть использованы пещеры или кратеры на Луне.

В прошлом году Соединённые Штаты Америки рассказали о своей готовности к возобновлению путешествий человека на Луну с помощью пилотируемых космических аппаратов. Предполагается, что астронавты полетят туда до 2024 года. В свою очередь изучение Луны предоставит возможность реализовать управляемые миссии на Марс, информирует Инфореактор.