США рассматривают возможность военной помощи Украине за счет госбюджета

08.07.2020, 13:53, Разное

В США рассматриваются возможности оказания военной помощи Украине. Согласно предложению Комитета по ассигнованиям Палаты представителей в Конгрессе США, финансы для этого должны быть выделены из госбюджета страны.

Как пишет издание «Политэксперт», такое решение ведомство приняло вчера, 7 июля, информацию о нем опубликовали на официальном сайте законодательного органа Соединенных Штатов. Размер вероятных перечислений составит, в случае принятия Конгрессом данной инициативы, порядка 275 миллионов.

Деньги поступят на счета украинских ведомств уже в 2021 году и должны быть использованы на военные цели. Следует отметить, что помощь Украине оказывали с момента начала военных действий в стране в 2014 году сразу несколько государств. Соединенные Штаты уже ранее передали украинской армии вооружений и материально-технических средств на сумму, превышающую 1,3 миллиарда долларов.

Так, Киев получил комплекты многодиапазонных радиостанций и различных приборов, бронеавтомобили и противотанковые комплексы. Поставили в Украину из США также бронежилеты, шлемы, другие защитные средства для солдат и полиции. Кроме того, базы украинской армии пополнили американскими приборами ночного виденья и радиолакационными станциями, а также катерами для охраны побережий.