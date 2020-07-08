 

США рассматривают возможность военной помощи Украине за счет госбюджета

08.07.2020, 13:53, Разное

В США рассматриваются возможности оказания военной помощи Украине. Согласно предложению Комитета по ассигнованиям Палаты представителей в Конгрессе США, финансы для этого должны быть выделены из госбюджета страны.
Как пишет издание «Политэксперт», такое решение ведомство приняло вчера, 7 июля, информацию о нем опубликовали на официальном сайте законодательного органа Соединенных Штатов. Размер вероятных перечислений составит, в случае принятия Конгрессом данной инициативы, порядка 275 миллионов.

Деньги поступят на счета украинских ведомств уже в 2021 году и должны быть использованы на военные цели. Следует отметить, что помощь Украине оказывали с момента начала военных действий в стране в 2014 году сразу несколько государств. Соединенные Штаты уже ранее передали украинской армии вооружений и материально-технических средств на сумму, превышающую 1,3 миллиарда долларов.

Так, Киев получил комплекты многодиапазонных радиостанций и различных приборов, бронеавтомобили и противотанковые комплексы. Поставили в Украину из США также бронежилеты, шлемы, другие защитные средства для солдат и полиции. Кроме того, базы украинской армии пополнили американскими приборами ночного виденья и радиолакационными станциями, а также катерами для охраны побережий.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Личное: Жирная женщина в бикини

30.05 / Эксперт назвал главную причину продолжения войны в Донбассе

30.06 / Эксперты назвали автомобили E-сегмента с лучшей остаточной стоимостью

19.05 / Экран OLED Dewdrop смартфона Huawei Y8p займет до 90,17 % лицевой поверхности

27.05 / Сергей Исаев из «Уральских пельменей» думает о запуске агентства праздников

07.07 / Мнение: Московские чипы выходят из строя

24.05 / Эксперты NutriRECS развенчали теорию о необходимости ограничения употребления красного мяса

15.05 / Скандалы: Тигру Амуру недокладывают мяса

15.01 / Мнение: Растет ли на самом деле средняя продолжительность жизни?

16.04 / Мнение: Письмо: “Для мужчин и вовсе невидимка”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска