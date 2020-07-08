Анонсирован прямой эфир с главой ЕАО о ситуации с коронавирусом

08.07.2020, 13:53, Новости дня

В Instagram в четверг, 9 июля, в рамках серии интервью «Регионы о главном» состоится эфир с главой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. Ведущей прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Гольдштейн и Кислицина обсудят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на территории региона и действующие ограничения, а также прогнозы по их отмене. Также будут обсуждаться меры поддержки бизнеса и отдельных категорий граждан.

Кроме того, речь пойдет о направлениях развития области, «о том, насколько коронавирус поменял их, и о реализации национальных проектов, особенно в сфере здравоохранения».

Эфир будет проходить в Instagram 9 июля в 12.00 мск.

Кислицина призвала присоединяться граждан к эфиру и присылать вопросы.

Напомним, 25 июня Кислицына провела эфир с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.