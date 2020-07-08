На Кубани курорт станица Голубицкая накрыл смерчь

08.07.2020, 13:53, Разное

На Кубани смерч накрыл курорт станица Голубицкая. Несмотря на это, на пляже осталось множество туристов.

Отмечается, что пока пострадавших не зафиксировано. На видео, которым поделился телеграм-канал Hue, видно, как туристы продолжают пребывать на пляже. Некоторые даже катаются на водных аттракционах.

Смерч образовался в нескольких сотнях метра от берега. В связи с этим его можно было хорошо рассмотреть и запечатлеть на видео.

7 июня МЧС Кубани предупреждало жителей и туристов о сильном ветре, ливнях и возможных смерчах. Непогода продлится до 9 июля. Не исключен шквалистый ветер скоростью до 20 метров в секунду, а также дождь с грозой.