Киев сообщил об отказе Ирана выплачивать компенсации семьям погибших в авиакатастрофе украинцев

08.07.2020, 13:53, Новости дня

Иран не желает проводить переговоры с Украиной по компенсациям семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев, сообщил замминистра иностранных дел страны Евгений Енин.

Украинский МИД направлял ноту с предложением начать переговоры о компенсации, но получил отказ, сообщил чиновник в интервью Би-би-си.

«Мы получили коммуникацию с Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров», – сказал Енин.

По его словам, сумма компенсаций пока не определена, ее определит результат комплексной экспертизы.

«Искренне надеемся, что иранская сторона все же под воздействием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс», – заключил замминистра.

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты. В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что «черный ящик» украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.