Академик: За третьим излечившимся от ВИЧ нужно наблюдать еще несколько лет

08.07.2020, 13:48, Новости дня

Несмотря на то, что благодаря одному из методов лечения ВИЧ-инфекции с марта прошлого года у пациента из Бразилии не находили в крови вирус, его стоит наблюдать на протяжении еще нескольких лет, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский.

Ученые сообщили, что, вероятно, полностью вылечили мужчину из Бразилии от ВИЧ-инфекции. Агрессивное сочетание антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3) уменьшило число вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте прошлого года в крови пациента больше не находили ВИЧ. Это третий в истории случай излечения от данной инфекции.

«То, что сейчас сообщили ученые, это, конечно, очень интересное наблюдение. Видимо, под агрессивной терапией подразумевается то, что пациенту давали повышенную дозу антиретровирусных препаратов и никотинамида. Но я бы не торопился делать это сенсацией и внедрять в массы, потому что и раньше были описаны такие случаи, когда после терапии вируса не было в крови, но через какое-то время он возвращался. Да и сейчас такие пациенты остаются под наблюдением врачей», – говорит Покровский.

Он объясняет, что проблема с ВИЧ-инфекцией заключается в том, что препараты, которые были разработаны, как бы подавляют вирус, но не могут полностью убить его. То есть до тех пор, пока человек принимает эти лекарства, у него не развивается иммунодефицит. Если лечение остановить, то через некоторое время вирус снова «выйдет из своего убежища», в последствии чего возобновится прежние процессы. Поэтому сейчас и стоит задача найти такое лечение, которое бы полностью уничтожило вирус и предотвратило развитие иммунодефицита.

«Такую методику пока только можно приветствовать, но нужно наблюдать за пациентом еще какое-то время, пока не будут получены окончательные данные. Например, пациента, которому пересаживали костный мозг от человека, у которого есть природная невосприимчивость к данному вирусу, уже считается полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции, но его продолжают наблюдать, вот уже десять лет, потому что все еще есть признаки того, что вирус мог сохраниться в его организме. Поэтому и в этом случае придется еще как минимум несколько лет ждать, прежде чем применять данный способ повсеместно», – считает Покровский.

В марте текущего года врачи сообщили о втором в истории случае полного излечения от ВИЧ-инфекции. У пациента из Лондона на тот момент в течение 30 месяцев наблюдалась ремиссия.