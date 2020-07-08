Двум жителям Калифорнии предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти

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08.07.2020, 13:45, Новости дня

Двум жителям района Сан-Франциско, которых подозревают в том, что они пытались закрасили надпись «Жизни чернокожих имеют значение», грозят обвинения в преступлении на почве ненависти.

Жителям города Мартинеса Николь Андерсон и Дэвиду Нельсону (оба белые) во вторник предъявлены обвинения в правонарушениях, в том числе в преступлении на почве ненависти, сообщил офис прокурора округа Контра-Коста.

Инцидент 4 июля попал на видео. На записи видно, как женщина разливает черную краску на желтую надпись на улице в центре Мартинеса, созданную с разрешения городских властей, а потом использует валик, чтобы закрасить некоторые буквы.

«Мы должны обратить внимание на корни и побочные продукты системного расизма в нашей стране. “Жизни чернокожих имеют значение” является важным движением за гражданские права и заслуживает всего нашего внимания», – заявила прокурор округа Контра-Коста Дайана Бектон.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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