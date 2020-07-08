 

Катерина Шпица воссоединилась с бывшем мужем ради сына

08.07.2020, 13:37, Разное

Как отметила артистка, по пути из Геленджика к ним присоединился ее бывший супруг – Константин Адаев. Для маленького Германа внеплановая встреча с папой стала большим сюрпризом. Семья воссоединилась на несколько дней, чтобы весело провести время в Сочи.

Накануне Катерина Шпица со своими мальчиками отправилась на Красную Поляну. Отец прокатился с сыном на аттракционах, накормил его мороженым, а также отправил развлекаться в панда-парк. Герман самостоятельно полазил по веревочному городку, а затем семья спустилась с горы на тюбинге.

Актриса осталась крайне довольна днем. Судя по кадрам из инстаграм-аккаунта звезды, Константин Адаев проведет с мальчиком еще несколько дней. В среду родители отправились на Розу Хутор, чтобы покататься на подъемниках и посмотреть горные пейзажи.

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Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 7 Июл 2020 в 4:29 PDT

Катерина Шпица развелась с мужем почти сразу после появления на свет Германа. Девушке несколько раз приписывали романы с видными мужчинами, однако она не афишировала подробности личной жизни. Насколько известно, сейчас актриса встречается с бизнесменом Русланом Пановым, который является владельцем сети фитнес-клубов. Пара собирается пожениться.



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