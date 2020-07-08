Песков оценил реакцию СМИ на дело Сафронова

08.07.2020, 13:30, Новости дня

Материалы СМИ в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова основаны на эмоциях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложив оставить дело на усмотрение суда.

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет. Но эти материалы журналистские, в основном основываются на эмоциях. Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки», – ответил Песков на вопрос, о чем говорит Кремлю недоверие ряда СМИ к информации о сотрудничестве Сафронова с иностранной разведкой.

Есть, по словам Пескова, обвинения, также есть результаты работы специальных служб.

«Виновность того или иного человека может признать только суд. До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом. Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы высоко ценим его журналистский талант, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны суду и известны суду, и суд будет их рассматривать», – сообщил Песков, передает РИА «Новости»

Отвечая на вопрос о том, в курсе ли президент ситуации и общественного резонанса в связи с делом Сафронова, Песков отметил, что не надо путать общественный резонанс с резонансом СМИ. «Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнению тех журналистов, которые они публикуют. Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом», – сообщил он.

Песков уточнил, что президент имеет возможность запросить дополнительную информацию о деле Сафронова, но это не тема для президента. «У президента, безусловно, есть такая возможность, но, во-первых, это не тема для президента, это никак не тема для президента, и второе – идет следствие, предстоит суд, здесь почему мы априори исходим из какого-то недоверия?» – отметил он.

При этом он исключил возможность введения Кремля в заблуждение по делу Сафронова и заявил, что в Кремле исходят из того, что обвинения не связаны с его журналистской деятельностью.

Также Песков, говоря о деле Сафронова, заявил, что не вправе обсуждать, какие проверки осуществляются при найме сотрудников в Роскосмос и какие должности там подразумевают допуск к гостайне. «Мне неправильно было бы говорить о рекрутинге Роскосмоса и каким-то образом его комментировать, или других ведомств. Единственное, что могу сказать, существуют разные ведомства, разный режим набора на разные должности», – сказал Песков.

Он уточнил, что есть должности, которые подразумевают допуск к гостайне, а есть должности, которые не подразумевают таковой. «Как и во многих ведомствах. Это обычная практика», – добавил Песков.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.

По данным СМИ, во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Сафронова ФСБ прослушивала его переговоры и читала почту.