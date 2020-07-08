 

ВЦИОМ подтвердил поддержку гражданами инициатив ЦИК по процедуре голосования

08.07.2020, 13:30, Новости дня

Подавляющее большинство россиян положительно оценило предложенные Центральной избирательной комиссией процедуры голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова со ссылкой на результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Так, согласно социологическим исследованиям ВЦИОМ, 86% удовлетворены тем, как было организовано голосование по поправкам в Конституцию.

«Люди поддержали наши предложения о том, чтоб голосование длилось так долго и в разных формах. И итоги голосования это подтвердили», – передает сайт РАПСИ слова Памфиловой.

Также Памфилова заявила, что ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании. «В основном просто идёт откровенная ложь. Никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения представить не могут. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, всё это я переживу. Тем более, от кого? От «политических содержанок», политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут… Будем продолжать разоблачать», – передает слова Памфиловой ТАСС.

Памфилова пообещала, что ЦИК будет отвечать на ложь конкретными опровержениями. «Мы не будем сидеть и слушать, как на нас выливаются потоки лжи. Не опустимся до того уровня, на который вышли наши оппоненты, переходя на личные оскорбления. Мы просто будем отвечать на конкретную ложь конкретным опровержением фактов», – заверила председатель ЦИК.

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



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