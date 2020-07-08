Кремль опроверг обсуждение переноса Дня РФ на 1 июля

08.07.2020, 13:30, Новости дня

В Кремле не обсуждали новую инициативу о возможности переноса празднования Дня РФ на 1 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оно (это предложение) тоже новое. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не ведется», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее в среду член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня РФ с 12 июня на 1 июля.