Кремль опроверг обсуждение переноса Дня РФ на 1 июля
08.07.2020, 13:30, Новости дня
В Кремле не обсуждали новую инициативу о возможности переноса празднования Дня РФ на 1 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оно (это предложение) тоже новое. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не ведется», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, ранее в среду член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня РФ с 12 июня на 1 июля.
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