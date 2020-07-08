Минэкономразвития отреагировало на данные о резком падении доходов россиян

08.07.2020, 13:23, Разное

По приведенным данным Росстата о доходах населения с января

по март 2020 года, номинальные доходы населения увеличились на 3,3 процента. С

началом ограничительных мер реальные зарплаты снизились на два процента к апрелю

и составили 49,3 тысячи рублей.

В ведомстве отметили, что одним из основных индикаторов

доходов населения является потребительский спрос, а он, по данным ФНС и ЦБ, с мая

растет. Центробанк также отмечает замедление падения доходов к началу мая. Покупки по банковским картам показали возврат к обычному уровню

потребления.

Социальная политика правительства во время ситуации с

коронавирусом была направлена на сохранение доходов граждан, причем как

работающих, так и тех, кто временно остался без работы, а также семей с детьми.

Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия

по безработице и запущены программы поддержки занятости.

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Публикация от Минэкономразвития России (@minec_russia) 2 Июл 2020 в 4:37 PDT

Напомним, что согласно исследованию “Росгосстрах Жизнь”,

россияне испытали падение доходов из-за пандемии. Каждый третий россиянин был

вынужден отказаться от мелких удовольствий, каждый пятый признался в

значительном падении заработка, а каждый десятый сообщил о полной потере

заработка. Процент жителей страны, чей доход составляет меньше 15 тысяч рублей,

увеличился с 38,1 до 44,6.