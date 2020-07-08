 

МИД Чехии не комментирует информацию о сотрудничестве российского журналиста Сафронова с чешскими спецслужбами

08.07.2020, 13:18, Новости дня

Министерство иностранных дел Чехии не комментирует информацию о предполагаемой работе советника главы “Роскосмоса”, экс-журналиста российских газет “Коммерсантъ” и “Ведомости” Ивана Сафронова на чешские спецслужбы. Об этом заявила агентству “Интерфакс” спикер ведомства Зузана Штихова.

Она отметила, что у МИД “нет комментариев на этот счет”. Штихова добавила, что этот вопрос следует адресовать спецслужбам Чехии.

О задержании 30-летнего Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на “одну из спецслужб НАТО”. 

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, “через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами”. Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Защита намерена обжаловать меру пресечения.

Сафронов считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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