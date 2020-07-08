 

В результате пожаров в Луганской области погибли пять человек – Зеленский

08.07.2020, 13:18, Новости дня

По предварительным данным, в результате лесных пожаров в Луганской области погибли пять человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в селе Смоляниново Новоайдарского района утром 8 июля.

“Во-первых, хочу выразить соболезнование семьям, потерявшим из-за этого пожара своих родных и близких. Сейчас есть данные, что это пять человек. Думаю, до конца дня будем иметь уже стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что больше жертв не будет”, – сказал он.

Масштабный пожар вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСГЧ на утро 8 июля, отдельные очаги горения лесных массивов наблюдаются возле этих трех сел. Спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро”, еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, а 36 повреждены огнем, в “Волчьем озере” огонь уничтожил 80 дачных домов.

Информация о количестве жертв пожаров разнится: ГСЧС 8 июля сообщала о трех погибших, пресс-служба МВД вечером 7 июля – о шести. Утром 8 июля представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал, что ночью количество жертв увеличилось – в больнице скончался местный житель 1962 года рождения, который получил термические ожоги.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / В мире: США накажут Гонконг за бунт против Китая

16.06 / Арахамия о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования: Я лично поддержу его

25.06 / Киберполиция разоблачила группу, которая продавала несуществующие автомобили

05.07 / ВОЗ прекратила испытания трех противокоронавирусных препаратов

03.07 / Московская биржа открылась ростом

14.05 / Глава европейского бюро ВОЗ призвал готовиться ко второй, более смертельной, волне коронавируса

04.06 / Смерть радикального женоненавистника Позднякова оказалась инсценировкой

31.05 / Представлен имплантат, который активирует выработку инсулина

16.05 / РПЦ определилась с мозаикой с изображением Сталина для храма Вооруженных сил

09.06 / Google работает со сбоями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска