 

Девять областей не соответствуют требованиям ослабления карантина – Минздрав Украины

08.07.2020, 13:18, Новости дня

Девять областей Украины по состоянию на 8 июля не соответствуют требованиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и Закарпатье, в Донецкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Харьковской областях.

Негативная динамика зафиксирована в Донецкой, Тернопольской и Харьковской областях.

На Закарпатье остаются превышенными допустимые нормы загруженности больниц, а в Донецкой и Одесской областях провели недостаточно лабораторных тестов на COVID-19.

Киев отвечает условиям смягчения карантинных ограничений.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, умерли 1306 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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