Ученые заявили, что впервые вылечили ВИЧ-инфекцию при помощи лекарств

08.07.2020, 13:10, Разное



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Возможно, к «лондонскому» и «берлинскому» пациентам, которые излечились от ВИЧ-инфекции, присоединится еще один пациент – «сан-паульский». В бразильском Сан-Паулу ВИЧ-положительный 36-летний мужчина прошел медикаментозное лечение, после которого в его крови перестал обнаруживаться вирус. Об этом сообщает Science, подчеркивая, что новый случай еще далек тот того, чтобы называться доказанным. Первый доклад о возможном открытии прозвучал на полностью виртуальной Международной конференции по СПИД.

В настоящее время два пациента считаются излеченными от ВИЧ-инфекции. Оба они получили трансплантацию костного мозга, который содержал стволовые клетки с генетическим вариантом, защищающим от вируса иммунодефицита. Ни один пациент еще не был признан выздоровевшим вследствие медикаментозного лечения, «сан-паульский» может оказаться первым.



Ученые подтвердили второй случай излечения от ВИЧ-инфекции

Второго пациента, который прошел лечение ВИЧ-инфекции трансплантацией костного мозга, можно считать вылеченным. Через 30 месяцев после начала лечения врачи не обнаружили в его организме живых вирусов.

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У пациента, о котором идет речь, ВИЧ-инфекция была обнаружена в 2012 году. В рамках исследования он проходил курс лечения несколькими лекарствами. По информации Agence France-Presse, среди назначенных ему препаратов были маравирок и долутегравир. Третьим лекарством был никотинамид. Согласно заявлениям ученых, у пациента нет признаков ВИЧ-инфекции в течение 57 недель без лечения.

«Мы не можем обнаружить вирус, и у него исчезает специфическая реакция на вирус – если у человека нет антител, то нет и антигенов», – говорит Рикардо Диаз (Ricardo Diaz), эксперт по инфекционным болезням из Университета Сан-Паулу.

Диаз считает, что новый метод лечения, после того как будет лучше изучен, мог бы стать более этичным способом лечения, чем пересадка костного мозга. Дело в том, что пересадка была эффективной не для всех пациентов, некоторые из них умерли.



10 мифов, которые распространяют ВИЧ-диссиденты

Какую дезинформацию распространяют ВИЧ-диссиденты? Их тезисы несколько отличаются от «стандартных мифов» о ВИЧ-инфекции.

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Научное сообщество воодушевлено, но относится к «сан-паульскому пациенту» с осторожностью.

«Скептичен ли я? Конечно. Заинтригован? Несомненно», – сказал New York Times доктор Стив Дикс (Steve Deeks) из Калифорнийского университета (University of California). Он отметил, что вокруг этого случая будет еще много дискуссий.

«Это впечатляющие данные, но они очень предварительные», – сказала New York Times доктор Моника Ганди (Monica Gandhi) из Калифорнийского университета, одна из организаторов конференции.

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