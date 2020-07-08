 

Учёные доказали, что пробиотики могут вывести из депрессии

08.07.2020, 13:09, Разное

Британские учёные в ходе нового исследования рассказали, что пробиотики облегчают симптомы депрессии. Была доказана эффективность продуктов питания с большим количеством полезных бактерий, которые могут вывести человека из угнетающего состояния.
Сотрудники университета Брайтона (Великобритания) тщательно проверили данные более 70 исследований, проведённые в течение последних 16 лет. Было проанализировано терапевтическое воздействие пребиотиков и пробиотиков на взрослых людей с депрессиями и тревожными расстройствами. Учёные резюмировали, что продукты питания с изучаемыми веществами снизили проявление депрессии: из 12 пробиотиков 11 оказались существенно действенными.

Хорошие результаты также дала комбинация пробиотиков с пребиотиками. Тревожные расстройства сошли на «нет», к тому же снизились клинические изменения биохимических показателей депрессии.



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