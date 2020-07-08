 

«Если кто переживает, то мы не загораем»: Победившие рак Сенчукова и Рыбин отдыхали без одежды

08.07.2020, 13:09, Разное

Звёзды отечественного шоу-бизнеса Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин проводят отпуск на яхте, несмотря на штормовые предупреждения. Однако не это удивило фанатов, они испугались, что супруги, которые несколько лет боролись с раком кожи, отдыхали без одежды.
На опубликованном видео в Instagram-аккаунте Сенчуковой, эстрадная певица предстала в ярком сине-красном купальнике, а солист группы «Дюна» оголился по пояс, что вызвало неодобрительные комментарии. Фанаты, признавшись в любви к творчеству кумиров, отметили, что, учитывая пережитое онкологическое заболевание, артистам так загорать нельзя.

Об онкологии знаменитой пары стало известно 2 года назад, когда у супругов появились странные пятна на теле. Артисты увлекались загаром в самые жаркие часы дня, а также установили солярий в доме. Рак кожи остался позади благодаря курсам лучевой терапии, однако фанаты переживают, что если не будут соблюдаться меры предосторожности, то опасное заболевание вернётся.

Звёздная семья настроена более оптимистично. Наталья Сенчукова попыталась успокоить поклонников, уточнив, что они разделись из-за жары, а не ради загара. «Если кто переживает, то мы не загораем, а Виктор всегда такого цвета», подытожила исполнительница.



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