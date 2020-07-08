Военные эксперты оценили подозрения в адрес Сафронова в работе на спецслужбы Чехии

08.07.2020, 13:08, Новости дня

«Прага вряд ли могла быть заказчиком разведывательной информации, потому что темы Африки и Ближнего Востока не могу интересовать Чехию», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Так он прокомментировал подозрения следствия о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешские спецслужбы.

«Чехия – это традиционный хаб для многих разведок мира, в том числе и для российской. Потому вряд ли стоит принимать во внимание информацию о том, что заказчиком какой-либо информации была именно Чехия», – сказал член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

По мнению собеседника, в данном случае «наверняка задействована спецслужба другой страны с гораздо большими возможностями в области разведки».

«Судя по обвинениям, заказчиков интересовала тема военно-технического сотрудничества Москвы со странами Африки и действия вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Очевидно, что саму Прагу эти темы не могут интересовать. Где Чехия и где Сирия? Где Чехия и где ЮАР, например?», – риторически добавил Мураховский.

«Разведки стран Восточной Европы с оперативной точки зрения действительно слабы, поэтому их патронирует старший партнер по НАТО», – соглашается с Мураховским член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

«Если у чехов, поляков или прибалтов появляются источники в России, которые представляют профессиональный интерес – дальнейшая работа курируется американцами. Это стандартная практика работы для восточноевропейцев. Французы, британцы и немцы работают немного иначе», – добавил собеседник.

«Чехию и ее партеров прежде всего интересуют люди, имеющие доступ к информации о поставках российских систем и вооружений в третьи страны. С одной стороны – это чувствительная для нас информация и вопрос национальной безопасности, с другой стороны – это геополитическая конкуренция в чистом виде», – отметил Коротченко.

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, которые передавали информацию США, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки.