Песков рассказал об отношениях РФ и Чехии

08.07.2020, 13:08, Новости дня

Отношения Москвы и Праги омрачены известными событиями, но РФ выступает за добрые связи со всеми странами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных властей и центральных властей. Безусловно, это негативно сказывалось на общем фоне наших двусторонних отношений», – сказал Песков.

В то же время он заявил, что «Российская Федерация выступает за добрые связи, доброе взаимодействие со всеми странами, включая Чешскую Республику», передает РИА «Новости».

«Пока каких-либо контактов на высоком или высшем уровне в двустороннем плане не планируется», – добавил Песков.

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.