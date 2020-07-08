Минприроды отреагировало на несогласие «Норникеля» о сумме ущерба после ЧП в Норильске

08.07.2020, 12:53, Новости дня

Компания «Норникель» имеет право обратиться в суд, чтобы оспорить размер ущерба после ЧП под Норильском, однако Министерство природных ресурсов и экологии официально зафиксировало весь причиненный вред, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Кобылкин заявил, что «ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии – два несопоставимых понятия», потому «если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право», передает ТАСС.

Однако в министерстве «видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб».

Вместе с тем Минприроды исключает возможность компенсации «Норильским никелем» ущерба от аварии в Норильске затратами на реализацию «серного проекта», предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: «Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации».

Старший директор – руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов ранее предположил, что при определении размера возмещаемого вреда могут быть учтены затраты «Норникеля» на «серный проект», который сопоставим по стоимости, передает РИА «Новости».

«Серный проект» – экологическая программа «Норникеля», предусматривающая сокращение суммарных выбросов диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала компании. Общая стоимость «серного проекта» оценивается в 3,5 млрд долларов до 2025 года.

Напомним, «Норникель» решил оспорить размер ущерба от ЧП под Норильском.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 млрд рублей, из которых 147 млрд – ущерб для водных ресурсов, 0,7 млрд – ущерб почвам.

Накануне, 7 июля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.