 

The National Interest: США придется потратить большую сумму на защиту от гиперзвуковых ракет РФ

08.07.2020, 12:53, Разное

Эксперты издания The National Interest считают, что США придется потратить большую сумму на защиту от гиперзвуковых ракет РФ. Данное оружие сейчас не имеет аналогов в мире.
В настоящее время США для противоракетной обороны своих территорий применяют системы Aegis BMD и THAAD. Тем не менее скоро к ним может прибавиться современный спутниковый комплекс. Он будет состоять из большого количества датчиков, расположенных на околоземной орбите. В целом это около 120 космических установок, контролирующих запуски и отслеживающих цели, независимо от их размера и сложности обнаружения. Это позволит имеющимся системам отразить нападение лавирующих гиперзвуковых ракет.

Кроме запусков боеголовок, приборы будут иметь возможность вести наблюдение за другими целями и событиями. Чтобы воплотить это в жизнь, понадобиться объединить новые спутники с уже сформированной системой обороны. На данный момент еще не известно, когда специалисты реализуют данный проект. Однако уже на этой стадии понятно, что на такую систему потребуется огромная сумма, выделить которую может лишь Конгресс США.

Эксперты издания отмечают: если власти не уделят должного внимания созданию спутниковой системы, то её аналог может появиться у конкурентов Вашингтона. Тогда США попадут в абсолютно невыгодное положение, информирует ПолитЭксперт.



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