 

В Кремле заявили об оптимистических прогнозах по коронавирусу

08.07.2020, 12:53, Новости дня

Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, однако в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что ситуация, связанная с коронавирусом, «так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации, но все равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше», в некоторых местах эта динамика «уже дает повод для оптимистических прогнозов», передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, стоит ли идти по пути жестких ограничений в случае наступления второй волны коронавируса в РФ и будут ли снова даны регионам полномочия о введении запретов и ограничений, Песков сказал: «Решение на этот счет могут принимать в правительственном штабе».

«Вы знаете, что в данном случае только штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счет. Это делает не администрация президента», – подчеркнул он.

В связи с тем, что ситуация, связанная с коронавирусом, «так или иначе продолжается», «соответственно, и продолжаются полномочия глав регионов», добавил Песков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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