 

ЦИК создал рабочую группу для выявления попыток двойного голосования по Конституции

08.07.2020, 12:48, Новости дня

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия создала специальную рабочую группу для выявления попыток двойного голосования по закону о поправке к Конституции.

«У нас в ЦИК создана специальная рабочая группа для выявления попыток двойного голосования (по Конституции). В нее вошло большинство членов ЦИК, возглавляет ее Антон Игоревич Лопатин», – передает ТАСС слова Памфиловой в ходе заседания ЦИК в среду.

По ее словам, все совершившие такое правонарушение в виде неоднократного голосования будут найдены.

«Подчеркну, эти граждане нарушили закон, такое деяние наказывается штрафом, а если оно совершено неоднократно, то закон это рассматривает как уголовное преступление», – отметила глава ЦИК.

Она отметила, что комиссии «известны данные гражданки, которая неоднократно проголосовала в Израиле». «

Мы установили еще одного гражданина, который проголосовал по дистанционному электронному голосованию, а затем на избирательном участке в Великобритании. Если он нас слышит, Алексей Валерьевич, готовьтесь получить протокол об административном правонарушении, которое вы совершили. Сомневаюсь, что данный факт положительно скажется на вашей биографии», – добавила Памфилова.

Она отметила, что в региональные избирательные комиссии направлено письмо о представлении списков граждан, подавших заявления о голосовании по месту пребывания или на дистанционное электронное голосование, но вернувшихся и проголосовавших по месту жительства.

«В МИД РФ запрошены списки проголосовавших за пределами Российской Федерации. Все эти сведения мы сведем и выявим нарушителей», – заключила Памфилова.

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины соседями ночью

22.05 / Суд не стал арестовывать фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

19.05 / Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения

06.07 / Le Figaro – евротур отменяется — Брюссель наказал американцев за провал Трампа в борьбе с COVID-19

22.06 / Начальник центра ЦНИИМаш осужден за госизмену

05.06 / Назначен новый главный тренер сборной РФ по хоккею

05.06 / Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тысячам

15.05 / Коломойский “кинул” Авакова, у “Слуги народа” – четыре кандидата на пост мэра Киева. Главное из украинских Telegram-каналов

14.06 / Военные из Молдавии отправились в Москву для участия в параде Победы

08.07 / На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска