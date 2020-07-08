ЦИК создал рабочую группу для выявления попыток двойного голосования по Конституции

08.07.2020, 12:48, Новости дня

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия создала специальную рабочую группу для выявления попыток двойного голосования по закону о поправке к Конституции.

«У нас в ЦИК создана специальная рабочая группа для выявления попыток двойного голосования (по Конституции). В нее вошло большинство членов ЦИК, возглавляет ее Антон Игоревич Лопатин», – передает ТАСС слова Памфиловой в ходе заседания ЦИК в среду.

По ее словам, все совершившие такое правонарушение в виде неоднократного голосования будут найдены.

«Подчеркну, эти граждане нарушили закон, такое деяние наказывается штрафом, а если оно совершено неоднократно, то закон это рассматривает как уголовное преступление», – отметила глава ЦИК.

Она отметила, что комиссии «известны данные гражданки, которая неоднократно проголосовала в Израиле». «

Мы установили еще одного гражданина, который проголосовал по дистанционному электронному голосованию, а затем на избирательном участке в Великобритании. Если он нас слышит, Алексей Валерьевич, готовьтесь получить протокол об административном правонарушении, которое вы совершили. Сомневаюсь, что данный факт положительно скажется на вашей биографии», – добавила Памфилова.

Она отметила, что в региональные избирательные комиссии направлено письмо о представлении списков граждан, подавших заявления о голосовании по месту пребывания или на дистанционное электронное голосование, но вернувшихся и проголосовавших по месту жительства.

«В МИД РФ запрошены списки проголосовавших за пределами Российской Федерации. Все эти сведения мы сведем и выявим нарушителей», – заключила Памфилова.

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.