Эксперт объяснил спор РФ и США из-за гуманитарной помощи Сирии

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08.07.2020, 12:48, Новости дня

«Москве не хотелось бы усиления роли Турции в поставках помощи в Сирию», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Малашенко. Так он прокомментировал блокирование Россией в СБ ООН резолюции по продлению поставок гуманитарной помощи Сирии напрямую через границу с Турцией. Ранее проект резолюции поддержали США и ФРГ.

«Между Россией и Турцией существует определенное недоверие. Москве не хотелось, чтобы роль Турции в этой ситуации возросла. Тогда поставки гуманитарной помощи будут целиком зависеть от турок, а ответственность РФ снизится. С политической точки зрения для Москвы это достаточно болезненно», – сказал востоковед, руководитель научных исследований «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Отдельный вопрос, по словам эксперта, – это контроль гуманитарной помощи. Иногда под ее видом в Сирию «попадало все, что угодно, в том числе оружие».

«Блокирование Россией этого проекта резолюции показывает ее уверенность в своих силах. Не думаю, что Сирия могла бы повлиять на позицию России. Но после этого нашу страну, скорее всего, будут обвинять в торможении позитивных процессов, мол, «в Сирии они воевать могут, а как дело доходит до гуманитарной помощи – начинаются проблемы», – предположил востоковед.

В то же время американцам «нужны гуманитарные коридоры в обход Дамаска» из-за того, что Вашингтон не признает легитимность президента страны Башара Асада. «Кроме этого, американцы подыгрывают туркам. Сейчас между президентами США и Турции не очень хорошие отношения, а такой жест можно считать если не протянутой рукой, то протянутым пальцем со стороны Вашингтона Анкаре», – заключил Малашенко.

Напомним, председательствующий в Совбезе постпред Германии Кристоф Хойсген сообщил о том, что проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией заблокирован Россией и Китаем.

Постпред США при ООН Келли Крафт обвинила Россию и Китай в стремлении «удушить гуманитарную помощь Сирии».

Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями СБ должен его продлить.

В декабре Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию СБ ООН по Сирии, предполагавшую оставить три трансграничных перехода. Позднее в СБ ООН заблокировали проект резолюции РФ о помощи Сирии.



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