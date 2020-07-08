Турция продолжит производство деталей для истребителей F-35 до 2022 года

08.07.2020, 12:42, Новости дня

США продолжат сотрудничество с турецкими компаниями, производящими некоторые элементы истребителей F-35 до 2022 года, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на представителя Пентагона.

Турция заявила в мае, что она продолжает производство и поставки деталей для стелс-истребителей, несмотря на то, что ее участие в программе было приостановлено около года назад в связи с закупкой российских систем ПВО С-400.

Агентство Anadolu привело слова представителя Пентагона Джессики Максвелл, что турецкие компании продолжат производить 139 компонентов самолетов до 2022 года.

«Наши отраслевые партнеры будут и дальше выполнять действующие контракты», – сказала она, отметив, что Пентагон продолжает поиски альтернативы Турции.