Президент Мексики прибыл в США для обсуждения торговых вопросов с Трампом
08.07.2020, 12:42, Новости дня
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прибыл в Вашингтон для встреч с президентом США Дональдом Трампом в среду после вступления в силу нового торгового соглашения между этими двумя странами и Канадой.
Выступая перед журналистами в Мехико перед отъездом во вторник, Лопес Обрадор несколько раз отметил, что сосредоточит внимание во время переговоров на торговом соглашении.
«Всегда важно, чтобы было сотрудничество в интересах развития, но сейчас, в обстоятельствах глобального экономического кризиса, договор нам очень хорошо помогает, он очень своевременный», – сказал Лопес Обрадор.
Трамп, в коротком заявлении накануне визита президента Мексики отметил, что они проведут «достойную встречу».
«Это хороший человек. Это мой друг. И у нас хорошие отношения с Мексикой», – сказал Трамп.
Соглашение между США, Мексикой и Канадой пришло на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле, заключенному в 1990-х, и было одним из главных политических устремлений для Трампа, который говорил, что старое соглашение наносит ущерб американскому бизнесу и работникам.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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