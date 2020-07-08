Президент Мексики прибыл в США для обсуждения торговых вопросов с Трампом

08.07.2020, 12:42, Новости дня

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прибыл в Вашингтон для встреч с президентом США Дональдом Трампом в среду после вступления в силу нового торгового соглашения между этими двумя странами и Канадой.

Выступая перед журналистами в Мехико перед отъездом во вторник, Лопес Обрадор несколько раз отметил, что сосредоточит внимание во время переговоров на торговом соглашении.

«Всегда важно, чтобы было сотрудничество в интересах развития, но сейчас, в обстоятельствах глобального экономического кризиса, договор нам очень хорошо помогает, он очень своевременный», – сказал Лопес Обрадор.

Трамп, в коротком заявлении накануне визита президента Мексики отметил, что они проведут «достойную встречу».

«Это хороший человек. Это мой друг. И у нас хорошие отношения с Мексикой», – сказал Трамп.

Соглашение между США, Мексикой и Канадой пришло на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле, заключенному в 1990-х, и было одним из главных политических устремлений для Трампа, который говорил, что старое соглашение наносит ущерб американскому бизнесу и работникам.