Мишустин заявил о росте активности киберпреступников

08.07.2020, 12:30, Новости дня

Российские власти проводят активную работу по информированию людей об угрозах киберпреступлений, число которых возросло на фоне вспышки коронавирса минувшей весной, говорится в видеообращении премьер-министра Михаила Мишустина к участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

Мишустин заявил, что весной наблюдался «рост активности киберпреступников», при этом больше 90% успешных атак «проводятся с использованием методов социальной инженерии», передает ТАСС.

Для обмана бдительности граждан мошенники используют фишинговые письма и технологии подмены номера.

«В сотрудничестве с отечественными компаниями в области информационной безопасности государственные органы проводят активную работу по информированию людей о рисках и угрозах кибербезопасности», – продолжил премьер.

По его словам, со многими проблемами удалось справиться благодаря объединению усилий, «однако множество вопросов все еще требуют особенного внимания».

Мишустин отметил, что РФ готова делиться с партнерами наработками в сфере информбезопасности, однако ключевым в вопросах безопасности является международный диалог, передает РИА «Новости».

Так, геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, потенциальными источниками цифровых угроз могут быть целые государства.

Мишустин сообщил также, что общенациональный план по восстановлению экономики предполагает радикальное увеличение числа электронных госуслуг и новые меры поддержки цифрового бизнеса.

«Мы радикально увеличим количество доступных электронных государственных услуг, а также создадим принципиально новые меры поддержки цифрового бизнеса», – сказал он, подчеркнув, что в этих условиях «одной из важнейших задач является защита киберпространства».

Ранее в МВД рассказали о новом способе хищения личных данных граждан: мошенники стали создавать фейковые сайты для выплаты детских пособий, регистрируясь на которых граждане выдают злоумышленникам информацию из своего кабинета на портале госуслуг.