 

Российских чиновников будут штрафовать за хамство

08.07.2020, 12:23, Разное

По имеющимся данным, за хамство и недопустимое поведение госслужащих
будут отстранять от работы на срок до года, а при повторении инцидента он увеличится
вдвое. Законопроект предполагает административную ответственность и
штрафы в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Окончательного варианта законопроекта еще нет, поскольку планируется ряд важных уточнений. Одним из них является регулирование поведения
чиновников не только во время работы, но и после.

Нужно дать четкое определение слову “оскорбление”. Согласно Кодексу
об административных правонарушениях, оскорбление – это унижение чести и
достоинства, выраженное в неприличной форме. Проще говоря, матом. К этой фразе планируется добавить: “и иные унизительные формы оскорблений”.

“Ряд коллег полагают, что надо уточнить формулировки и составить
закрытый перечень форм оскорбления. Закрытый – не значит не общедоступный”, –
уточнил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн. Это означает, что
пополнение списка после его принятия не рассматривается.

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Публикация от Рафаэль Марданшин (@mardansha) 8 Июл 2020 в 12:37 PDT

На данный момент сложно сказать, будет ли выписан штраф,
например, директору водоканала из Ярославской области Игорю Кузнецову, который
плюнул в лицо старосте дома со словами: “*** я на вас!” Или директору Департамента молодежной политики
Ольге Глацких, которая встрече со
студентами заявила: “Государство не просило вас рожать”, сообщает сайт “Комсомольская правда”.



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