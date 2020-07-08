 

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери

08.07.2020, 12:23, Разное

Спортсмены познакомилась во время тура по Северной Америке. Роман развивался стремительно, и уже в 2007-м звезда родила первенца. Мальчика назвали Тристаном. Спустя два года в семье появилась дочь София-Диана.

Правда, влюбленные так и не поженились, а через пять лет отношения сошли на нет. Точнее, как отметила Елена Бережная, однажды Стивен Казинс пришел к ней и сказал, что несчастлив. Фигуристка не стала ничего предпринимать, чтобы спасти союз. Она собралась и уехала в Санкт-Петербург.

Конечно, было обидно за детей, поэтому девушка хотела, чтобы отец с ними общался. Однако, как оказалось, это не в его интересах. В эфире шоу “Судьба человека” звезда пожаловалась, что фигурист не поддерживает связь с наследниками.

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Публикация от Elena Berezhnaya (@berezhnayaofficial) 9 Сен 2019 в 9:16 PDT

Елена Бережная пыталась выстроить диалог и даже летала с малышами в Канаду к их бабушке, но ничего не вышло. “Он даже на день рождения к своей дочери не приехал”, – отметила спортсменка.

В студии программы “Судьба человека” звезда рассказала, что, когда начались отношения со Стивеном Казинсом, ее партнер Антон Сихарулидзе пошутил: “Мне потом еще твоих детей кормить придется!” С заботами о ребятах она справляется сама, но слова друга вспоминает.



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