 

Суд на три месяца продлил срок предварительного расследования дела о назначении Семочко, в котором фигурирует Порошенко

08.07.2020, 12:10, Новости дня

Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР), в котором фигурирует пятый президент, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, сообщило 8 июля агентство “Интерфакс-Украина”.  

С соответствующим ходатайством в суд обратился следователь. 

Срок досудебного расследования истекал 10 июля. 

На митинге перед заседанием Печерского райсуда 8 июля Порошенко заявил, что решение продлить срок досудебного расследования было принято прошедшей ночью.

“Ночью такие вещи делать – это преступление, под давлением такие вещи делать – это преступление, и давить – это преступление. Для чего они это сделали? Чтобы потратить еще 15 млн из средств налогоплательщиков для этих преступников из ГБР, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию [перед местными выборами]. Они очень хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине, не имел возможности ездить и защищать украинские интересы по миру. Мы не собираемся выполнять преступные приказы преступной власти”, – цитирует Порошенко корреспондент издания “ГОРДОН”.

10 июня экс-президенту отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что в 2018 году Порошенко издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

По этому делу Печерского райсуда должен был избрать экс-президенту меру пресечения 18 июня, но заседание отложили до 1 июля. 1 июля следственный судья Сергей Вовк тоже не вынес свое решение и объявил о перерыве на неделю. 8 июля заседание суда возобновилось. 

Сторона обвинения просит избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

По мнению экс-президента, власти инициировали его уголовное преследование, чтобы отвлечь от проблем, с которыми столкнулось государство, а также “попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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