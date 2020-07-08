«Норникель» решил оспорить размер ущерба от ЧП под Норильском

08.07.2020, 12:08, Новости дня

«Норильский никель» оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер вреда от ЧП под Норильском, однако подтверждает обязательства ликвидировать последствия, сообщила компания.

В сообщении компании указывается, что «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщает, что оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)», передает РИА «Новости».

При этом организация «подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет». Соответствующее письмо компания направила в Росприроднадзор.

По мнению «Норникеля», расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.

Напомним, Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 млрд рублей, из которых 147 млрд – ущерб для водных ресурсов, 0,7 млрд – ущерб почвам.

Президент Владимир Путин потребовал после разлива дизтоплива под Норильском восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Накануне, 7 июля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.