 

Times – президент Бразилии заразился COVID-19, но продолжает критиковать карантин

08.07.2020, 12:00, Новости дня

Тест на коронавирус Жаира Болсонару оказался положительным — после появления у президента Бразилии симптомов заболевания, передаёт The Times. При этом несмотря на то, что ранее у него поднималась высокая температура, глава государства отметил, что чувствует себя хорошо.


Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что заразился коронавирусом после нескольких месяцев преуменьшения представляемой COVID-19 угрозы, пишет The Times.

Как отмечает издание, 65-летний Болсонару стал одним из 1,6 миллионов бразильцев с положительным тестом на коронавирус. В общей сложности вирус унёс жизни почти 67 тыс. жителей страны. По количеству заболевших и летальных исходов Бразилия уступает лишь США.

Бразильский лидер, появившийся перед журналистами возле своей официальной резиденции дворца Планалту в белой маске, также отметил, что уже начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

Глава государства неоднократно заявлял о предполагаемой пользе лекарства в борьбе с коронавирусом. Тем не менее на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания гидроксихлорохина, обнаружив, что он не снижает смертность от COVID-19.

На вопрос, удивлён ли он положительным результатом теста, президент ответил, что, возможно, заразился какое-то время назад, учитывая, что находится «на передовой» борьбы с эпидемией. При этом он подчеркнул, что чувствует себя хорошо, несмотря на то что ранее у него поднялась высокая температура и ему пришлось сделать рентген лёгких.

«Я в порядке, чувствую себя нормально. Я даже готов прогуляться, но из-за рекомендаций врачей я не буду этого делать», — приводит The Times слова Болсонару. Сделав несколько шагов назад от репортёров бразильский лидер снял маску и поднял вверх большой палец.   

Кроме того, президент вновь раскритиковал карантинные меры, призванные сдержать распространение коронавируса, назвав их «излишними» и вызывающими панику у людей.

Издание напоминает, что в последние дни Болсонару контактировал с по крайней мере 35 чиновниками, несколько из которых также решили сделать тест на COVID-19. Так, в субботу, незадолго до появления симптомов, Болсонару вместе с пятью министрами, в том числе министром иностранных дел Эрнесто Араужо, принимал участие в торжественном мероприятии, организованном посольством Соединённых Штатов в честь Дня независимости страны. На фотографиях с мероприятия видно, что ни один из политиков не надевал маску.

Тем временем всё больше заболевших в Бразилии обнаруживается не в крупных городах, а в сельской местности, где доступ к медицинской помощи ограничен. На прошлой неделе, по данным Министерства здравоохранения, 60% новых случаев были зарегистрированы в небольших городах, пишет The Times.



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