Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт впервые показал фото дочери и назвал ее имя

08.07.2020, 11:57, Разное

Восьмикратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, самый титулованный бегун в истории и друг принца Гарри – Усэйн Болт – обнародовал первые фото своей новорожденной дочери и назвал ее имя. Сделал он это в день рождения своей возлюбленной – 30-летнего маркетолога Каси Беннетт, с которой 33-летний Болт встречается около пяти лет.

Каси Беннетт с дочкойХочу поздравить с днем рождения Каси и провести этот особенный день вместе со своей семьей. Мне хочется, чтобы ты была самой счастливой, а я, в свою очередь, сделаю все для того, чтобы ты улыбалась. Теперь мы вместе с нашей дочерью Олимпией Лайтнинг открыли новую главу. С нетерпением жду, что принесет нам будущее,

– написал Болт на своей странице в Instagram. Расшифровать имя дочери Усэйна довольно просто: “Олимпия” – отсылка к Олимпиаде, а Lightning (в переводе с английского “вспышка молнии”) – так называли бегуна за его мировые рекорды.

Олимпия Лайтнинг Болт Отметим, что Усэйн Болт впервые стал отцом в мае этого года. Ранее в интервью он рассказывал, что долгое время был не готов к детям, пока не понял – к этому невозможно подготовиться.

Что я понял, так это то, что никогда не будет “самого подходящего” времени для детей. Вы просто должны пристегнуть ремни и сделать это… Наши отношения очень серьезны, и мы идем вперед шаг за шагом. Я определенно хочу иметь семью. Я просто хотел убедиться, что это правильный человек. Я всегда говорил, что хочу троих детей, а на днях мы тусовались с другом, у которого трое, и это… настоящее безумие. “Хм, я действительно хочу троих?” – подумал я. Но да, я уверен, – говорил, беседуя о своей личной жизни с Daily Mail Усэйн в прошлом году.

Ямайский спринтер Усэйн Болт является мировым рекордсменом в забеге на 100 метров, 200 метров и эстафете 4×100 метров. Два с половиной года назад он завершил спортивную карьеру. После окончания легкоатлетической карьеры Усэйн решил попробовать себя в профессиональном футболе, выступая за австралийский футбольный клуб “Сентрал Кост Маринерс”, однако особых успехов не добился.

Усэйн Болт и Каси Беннетт