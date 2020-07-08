Меган Маркл объединилась с Мишель Обамой ради достижения гендерного равенства во всем мире

08.07.2020, 11:57, Разное

Меган Маркл и Мишель Обама заявлены в качестве основных спикеров на саммите для девушек-лидеров Girl Up Global Leadership, который пройдет с 13 по 15 июля. Учитывая все обстоятельства, саммит состоится в онлайн-формате. Помимо герцогини Сассекской и бывшей первой леди США в рамках мероприятия выступят актрисы Приянка Чопра и Джамила Джамил, правозащитница Надия Мурад и ряд других активисток. Задача саммита – продвижение идеи гендерного равенства во всем мире.

Еще до замужества Меган была известна своей феминистской и правозащитной деятельностью. В 2015 году на Женской конференции ООН она произнесла мощную речь, где вспомнила, как в 11 лет написала письмо производителю средств для мытья посуды с просьбой сменить их сексистскую рекламу, которая в то время крутилась на телевидении.

Мишель ОбамаЭто не первый раз, когда Маркл объединяется с Мишель Обамой ради благой цели. В августе прошлого года в продажу поступил британский Vogue, редактором номера которого стала герцогиня Сассекская. Для журнала она взяла интервью у первой леди США.

У британского Vogue есть знаменитая рубрика вопрос-ответ в конце журнала. Она одновременно информативная и причудливая. Моя первая мысль была, что для нее нужен кто-то добрый, вдохновляющий, мотивирующий, смешной, достаточно авторитетный и настолько же глубокий, насколько и легкий в общении. Моей второй мыслью стало, что это должна быть Мишель Обама,

– такими словами Меган Маркл анонсировала то интервью. Прочесть выдержки из их разговора можно здесь.