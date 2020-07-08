Палеонтологи обнаружили останки самой большой рыбы на планете

08.07.2020, 11:53, Разное

Палеонтологи обнаружили останки самой большой плотоядной рыбы планеты на территории аргентинской Патагонии. Возраст находки составляет около 70 миллионов лет.

Специалисты нашли останки водного позвоночного животного рядом с озером Колуэ-Хуапиал, которое расположено в 1,4 км от Буэнос-Айреса. Учёные провели исследование и установили, что эта рыба жила около 70 миллионов лет назад, во времена динозавров. Более того, плотоядное существо является самой большой рыбой планеты, так как его длина составила более шести метров.

Древнее позвоночное животное относится к виду Xiphactinus. Наиболее часто он встречается на северном полушарии Земли. Однако не так давно исследователям удалось обнаружить подобную находку на территории Венесуэлы. Об этом пишет ПолитЭксперт.

До этого в Аргентине палеонтологи нашли останки представителя ранее неизвестного вида крылатых динозавров. Необычной находке дали название Оверораптор. Раскопки проводились в Рио-Негро, которая также находится в Патагонии, в 1100 км от Буэнос-Айреса.