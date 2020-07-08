 

«Без комментариев»: Родион Газманов не обсуждает новый роман Лизы Арзамасовой

08.07.2020, 11:53, Разное

Родион Газманов не желает обговаривать информацию отношений Лизы Арзамасовой с Ильей Авербухом. Артист не любит говорить о личной жизни других людей, даже если знает достоверную информацию.
Раньше Родиону Газманову присваивали отношения с Лизой Арзамасовой, но они не давали комментариев относительно ситуации. Не так давно возникла информация, что актриса встречается с знаменитым хореографом. Дискуссию вызвала тема разницы в возрасте, ведь актриса младше Ильи Авербуха на 21 год.

Родион Газманов не дает комментариев чужим взаимоотношениям. Он давно дружит Лизой Арзамасовой, она также снималась в его работе «Удаленка», сыграв роль возлюбленной, у которой не получается увидеть любимого из-за карантина. Это видео и стало мотивом для разговоров о романе артистов.

Напомним, что разговоры о взаимоотношениях Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стали распространятся после того, как их увидели на веранде столичного ресторана. Некоторые поклонники считают, что они решились на отношения после проекта «Лед и пламень».



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