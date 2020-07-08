 

В Москве женщина пыталась сбежать от издевающегося над ней мужа и выпала с окна

08.07.2020, 11:53, Разное

В Москве жительница после издевательств мужа выпала из окна второго этажа в попытке сбежать по решетке. Отмечается, что она выжила, но получила множественные травмы.
В момент ЧП в доме находился муж женщины. Она согласилась выйти за него замуж, когда тот бросит употреблять спиртное и курить. Мужчина согласился на ее условия, поэтому пара сыграла свадьбу. Как только ушли гости, между супругами началась ссора. В ходе конфликта житель избил невесту.

По информации телеграм-канала Mash, после случившегося жительница сразу же собрала вещи, съехала на другую квартиру и подала на развод. Однако спустя время супруги решили воссоединиться. Вскоре между ними возобновились конфликты. В ходе одного из них житель даже пытался заставить выпить женщину уксус.

При неизвестных обстоятельствах москвичка выпала из окна второго этажа. Медики диагностировали у нее сломанную пятку, травмы головы и позвоночника. В ближайшее время ей придется перенести хирургическое вмешательство. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.



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