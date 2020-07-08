Личное: Грязный секрет общества

08.07.2020, 11:50, Разное

Я боюсь поправиться. Задумалась: а, собственно, почему?

Болезней боюсь? Ну, в общем-то, не хотелось бы. Однако я пока ещё не в том возрасте, чтобы серьёзно о них думать.

На то, встанет ли на меня член у проходящего мимо Васи, мне откровенно срать. Лучше бы не встал, если честно.

Так почему же я так боюсь поправиться?



Фото: dreamstime.com

Почему вцепилась в размер одежды XS и даже в свои 39 лет боюсь выйти за его пределы?

С какой целью взвешиваюсь каждое утро? Я же не гимнастка, готовящаяся к Олимпиаде, в конце-то концов!

По какой такой причине я не позволяю себе наедаться всласть, пусть и ценой перехода в размер M?

Я не пися из Эскортограма. Я автор. Что мне до моего размера?

Долго над этим думала, и вот, к какому выводу пришла: если я не буду худой, вы меня перестанете уважать, а, значит, и слышать. Вы перестанете мне доверять.

Лишний вес — это признак слабости. Слабость вы мне не простите. Да, я и сама её себе не прощу.



Фото: Моё

Так уж сложилось, что в 21 веке полные люди подсознательно воспринимаются обществом, как слабые, бесперспективные, отсталые и неинтересные.

Впрочем, общество всегда лицемерно и, как вследствие, никогда не признается в том, что презирает полных людей. В этом и заключается грязный секрет любого современного общества.

Не признаемся! Наоборот! Замутим очередной показ с жирными моделями и проорём, что все тела красивы и уникальны.

Однако никто из вас не хочет весить 200 кг, не правда ли? Ни из вас не желает, чтобы его ребёнок вырос и носил размер XL.

Так выглядит правда.

Мужчины стесняются своих полных жён. Если женщина выходит за муж за толстяка, то лучше ему быть хоть немножечко богатым. Пусть и на своём мелком, местечковом уровне. В глазах соседок по насесту жена небогатого толстяка — совсем уж омега.

Среди же по-настоящему богатых людей стройность — непременное требование к себе. Быть полным — тупо стыдно.

Полные люди стесняются сами себя. И, тем не менее, не худеют. Вы не худеете, если уж называть вещи своими именами.

Да, вы пытаетесь. Да, время от времени даже добиваетесь каких-то подвижек в этом деле. Однако рано или поздно всё возвращается на круги своя, а вы — в категорию полных, но вечно худеющих людей.

Почему вы никак не можете добиться стройности, а, добившись, её удержать?

Причина, думаю, — в том, что вы до конца не осознаёте, насколько это важно — быть в наше время худым.

Если сто лет назад человека судили по одёжке, то сейчас судят по весу. И судят жестоко: лишний вес — это социальный приговор.

«Неудачник», — вот что думают окружающие, глядя на полного человека. Повторю: они в этом никогда не признаются даже самим себе. Больше скажу: они этого, скорее всего, и не осознают. Они просто почувствуют своё подсознательное превосходство над полным человеком.

Хотите быть таким человеком? Хотите быть в глазах общества простолюдином-неудачником, на которого смотрят свысока официанты? Хотите из года в год своей единственной, драгоценной-предрагоценной жизни чувствовать себя чмом, даже не понимая, почему именно вы так себя чувствуете?

Продолжайте жрать.

Хотите изменить свою жизнь, которая в последнее время что-то не складывается? Измените свой вес. Возьмите его под контроль. Похудейте.

Секрет моей стройности — в том, что я не переедаю. Я привыкла есть понемножку.

Вы же имеете лишний вес, скорее всего, не потому, что едите неправильно. Вы полные потому, что едите много. Больше, чем нужно для того, чтобы похудеть.

Именно по этой причине я не устану повторять: хотите похудеть без проблем и заморочек — заказывайте питание на неделю от компании Grow Food и ешьте только то, что вам привезут в контейнерах.

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Люди на этом питании реально худеют.

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Фото: Grow Food

Вероника: -31 кг за год, линейка меню Super Fit от Grow Food.



Фото: Grow Food

Алексей и Вероника — такие же люди, как вы. Но они смогли перейти из категории полных людей в категорию стройных.

Что им это дало?

Как минимум, общество перестало смотреть на них, как на ауткастов, а, значит, перед ними открылись новые возможности в жизни. Те возможности, которые полным людям, увы, недоступны.

Да, так — несправедливо, но это правда.

Вы можете направить энергию на борьбу с несправедливостью, а можете взять себя в руки и похудеть.

В общем с большим удовольствием и от всей души рекомендую! С промокодом MIRO7 вы получите 2 дня два дня в подарок при заказе от 6 дней питания любых линеек Фит и Дейли.

А теперь расскажите мне о своей борьбе с лишним весом. Получилось? Если нет, то почему, как думаете?

Я вас слушаю очень внимательно.