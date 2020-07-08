Россия отказалась давить на Китай в вопросе ядерных переговоров с США

08.07.2020, 11:48, Новости дня

Москва с пониманием относится к позиции Пекина, что переговоры с США по разоружению возможны, если Вашингтон сократит свой арсенал до уровня КНР: это нормально, когда каждое государство защищает свои интересы, сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«У каждого государства есть свой подход к контролю над вооружениями, и, естественно, КНР вправе занимать ту позицию, которую она считает необходимой. Это нормально, когда государство в первую очередь защищает свои национальные интересы. Мы с пониманием относимся к позиции Китайской Народной Республики», – передает РИА «Новости» слова Ермакова.

«Китаю никто пока с американской стороны официально ничего не предлагал, поэтому идет просто обсуждение не совсем предметное», – подчеркнул он.

Ермаков напомнил, что существует российско-американский договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) – «конкретная юридически обязывающая договоренность, которую можно продлить на пять лет».

«Это сейчас самое главное. А будет ли Китай заинтересован в возможных дальнейших переговорах на этот счет, зависит от того, какой подход будет со стороны США. Поэтому РФ чётко заявила, что готова к любому формату переговоров, но кого-то заставлять принимать какие-то решения мы, естественно, не можем и не будем», – резюмировал высокопоставленный российский дипломат.

Напомним, ранее в среду глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, чтоо Китай готов присоединиться к переговорам РФ и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая.