 

Россия отказалась давить на Китай в вопросе ядерных переговоров с США

08.07.2020, 11:48, Новости дня

Москва с пониманием относится к позиции Пекина, что переговоры с США по разоружению возможны, если Вашингтон сократит свой арсенал до уровня КНР: это нормально, когда каждое государство защищает свои интересы, сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«У каждого государства есть свой подход к контролю над вооружениями, и, естественно, КНР вправе занимать ту позицию, которую она считает необходимой. Это нормально, когда государство в первую очередь защищает свои национальные интересы. Мы с пониманием относимся к позиции Китайской Народной Республики», – передает РИА «Новости» слова Ермакова.

«Китаю никто пока с американской стороны официально ничего не предлагал, поэтому идет просто обсуждение не совсем предметное», – подчеркнул он.

Ермаков напомнил, что существует российско-американский договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) – «конкретная юридически обязывающая договоренность, которую можно продлить на пять лет».

«Это сейчас самое главное. А будет ли Китай заинтересован в возможных дальнейших переговорах на этот счет, зависит от того, какой подход будет со стороны США. Поэтому РФ чётко заявила, что готова к любому формату переговоров, но кого-то заставлять принимать какие-то решения мы, естественно, не можем и не будем», – резюмировал высокопоставленный российский дипломат.

Напомним, ранее в среду глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, чтоо Китай готов присоединиться к переговорам РФ и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Сенатский комитет одобрил назначение Майкла Пэка на пост главы Агентства по глобальным медиа

29.06 / Путин провел совещание с членами Совбеза

21.06 / Арестована закатавшая сына в бетон астраханка

17.06 / Сын Ефремова обратился к семье погибшего в ДТП

25.06 / Космонавт дал туристам совет по подготовке к выходу в открытый космос

27.06 / Китайский блогер назвал самое ценное блюдо русской кухни

16.06 / Московским работодателям предложили изменить время начала рабочего дня

18.05 / Барр: расследование истоков «российского дела» не приведет к обвинениям против Обамы

21.06 / В Украине усилят госконтроль за соблюдением карантинных ограничений – Минздрав

29.06 / Принц Гарри пожалел о переезде в Лос-Анджелес с Меган Маркл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска