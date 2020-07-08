Ирина Пегова высказалась об одиночестве: Я счастлива

08.07.2020, 11:37, Разное

Звезда занимается воспитанием 14-летней дочери,

которая была рождена в браке с актером Дмитрием Орловым. Родители развелись

девять лет назад, но ради Татьяны условились сохранять хорошие отношения.

По словам Ирины, они договорились с Таней не воспринимать

друг друга как мама с дочкой. Актриса хочет, чтобы они были подругами. Ей такой

подход кажется правильным.

Орлов сам решает, как общаться с дочерью. Как подметила Ирина, Таня и папа обожают друг

друга, и бывший муж не подходит под типаж отца, который не хочет

общаться с ребенком.

С тех пор, как актриса стала заниматься

танцами, она заметно похудела и преобразилась. У звезды,

похоже, все прекрасно. Со слов Пеговой, у нее есть установка: чувствовать себя счастливой независимо от того, как складывается личная жизнь.

В интервью изданию “7Дней” Ирина рассказала, что была счастлива до замужества, в замужестве и после

развода: “Счастье – это же самоощущение в этом мире. На

него семейный статус никак не влияет”.

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Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) 2 Июл 2020 в 7:16 PDT

Также Пегова сделала небольшой намек по поводу личной жизни. “У меня есть интерес. Боюсь ошибиться,

спугнуть…” – сообщила актриса.