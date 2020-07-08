 

Акционеры Совхоза им. Ленина подали новый иск к Грудинину

08.07.2020, 11:30, Новости дня

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ряда акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина, требующих взыскать с его директора Павла Грудинина около 829 млн рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Среди истцов те же акционеры, которые ранее подавали иск к Грудинину о взыскании убытков в размере около 2,1 млрд рублей, – Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова передает РИА «Новости».

Только вместо Ирины Грудининой, бывшей жены директора сельхозпредприятия, к ним присоединилась компания «Рота Агро», подконтрольная, по данным СМИ, депутату Дмитрию Саблину. «Рота Агро» в декабре сообщала, что экс-жена Грудинина вошла в капитал агрохолдинга акциями «Совхоза им. Ленина» (почти 42%).

Новый иск поступил в суд 7 июля, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

В прошлом году Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей. Речь шла о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Грудинин.

Кроме того, сообщалось, что Грудинин был переизбран 19 марта директором ЗАО «Совхоз им. Ленина» незаконно. Компания «Стимул», являющаяся официальным аудитором совхоза, была против проведения собрания, так как могла выдать свое заключение не ранее 21 апреля. Из-за этого аудиторской фирме грозит лишение лицензии.



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