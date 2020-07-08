Профайлер прокомментировала отношения Меган Маркл и принца Гарри после видеоконференции

08.07.2020, 11:30, Разное

Журналисты Daily Mail задались целью проверить заявления зарубежных таблоидов о том, что в отношениях у Меган Маркл и принца Гарри не все гладко. Профайлер Бланка Кобб посмотрела видеоконференцию с участием супругов и прокомментировала ситуацию, основываясь на языке тела.

По словам эксперта, герцогиня и герцог Сассекские являются сплоченной парой. Об этом свидетельствует положение супругов во время проведения видеоконференции. Меган Маркл сидела в центре, а принц Гарри расположился за правым плечом жены. Бланка Кобб отметила, что это обозначает абсолютную поддержку со стороны супруга. Герцогиня Сассекская может рассчитывать на своего мужа в любой ситуации.

В СМИ регулярно появляется информация о том, что у принца Гарри и Меган Маркл напряженные отношения из-за проблем с финансами. С тех пор, как они переехали на постоянное место жительства в США, на публике практически не появляются. Однако в первый день месяца знаменитая пара приняла участие в видеоконференции, в которой были задействованы молодые лидеры Фонда Содружества Королевы. Видеоролик опубликовали в Сети спустя пять дней.

Бланка Кобб подчеркнула, что Меган Маркл и принц Гарри постоянно касаются друг к другу, что обозначает их тесную эмоциональную связь. Кроме этого, супруга сделала укладку на противоположную сторону от своего мужа, открыв свою самую уязвимую точку. По словам профайлера, это очевидный признак полного доверия любимому человеку.