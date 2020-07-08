 

Ленин с ирокезом и шипастыми погонами возмутил народ

08.07.2020, 11:23, Разное

Коммунальные службы “украсили” шипами плечи и голову скульптуры Владимира Ленина в Магадане. Таким образом они надеялись уберечь монумент от птиц.

Однако народ остался недоволен такими мерами. “Власти Магадана поступили не очень хорошо – подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом”, – цитирует телеканал “360” секретаря Союза коммунистической молодежи Дениса Зоммера. По его мнению, шипы изменили художественный облик произведения.

В Магадане Ленину сделали ирокез из шипов

Голову и плечи Ленина оснастили шипами для отпугивания птиц. pic.twitter.com/h2BxX6ioUI

— помогите я денис (@polyspas) July 8, 2020



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