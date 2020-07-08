Мнение: Склонность к конспирологии — признак недостаточных знаний

08.07.2020, 11:20, Разное

И немного о секретах мировой живописи (к вопросу о вчерашнем "слишком современном стакане").

Российские мужчины — единственные в мире, которые в тиндере сразу начинают общение с оскорблений женщин, просто прописав их заранее в своем профиле. Если пользователь интернета ради заработки баллов пишет отзыв на товар, который вообще в руках не держал — то, скорей всего, отзыв будет отрицательным. Очень многие люди искренне считают Россию продали Сорос, [название национальности] и Чубайс, американцев на Луне не было, официальные историки (и медики) врут, а Джона Леннона на самом деле убил Пол Маккартни. Быть может, это происходит из-за того, что поток информации, наваливающийся со всех сторон на бедного современного человека столь велик, что он автоматически уходит в полное отрицание всего на свете и агрессивное ощеривание.

Арент де Гелдер. "Крещение Христово", 1710



С произведениями искусства происходит такая же петрушка.

Для стандартного человека, зараженного вирусом негативизма и конспирологии, он сам — мерило всех вещей.

Если ОН САМ чего-то не понимает или не представляет, как сделать, то значит, это подделка.

Статуя Геракла в Иране, 2-й век до н.э.



Будучи для себя мерилом всех вещей в мире, эталоном, он при этом "патриот" своего текущего времени, то есть не верит, что наука, технология и мастерство предыдущих столетий, и тем паче тысячелетий, были способны на вообще на что-то сверх уровня средневекового крестьянина.

И радостно постит у себя статьи о том, что Стоунхендж был сделан из железобетона в середине 20 века.

Стоунхендж на гравюре 1611 года



Информацию о том, что презервативы были в Ренессанс, а кесарево сечение — в Древнем Риме (что явствует даже из названия) считает полной выдумкой. Только современные технологии способны на что-то приличное!!! Значит, все, на чем стоит старая дата, но штука выглядит крутой и хорошо сделанной — является подделкой.

Древний Рим, 1-й век до н.э. "Кольцо Карвилия" с эффектом голограммы. Золотой рельефный портрет внутри кристалла горного хрусталя.



Странный предмет на картине подобным человеком рассматривается исходя лишь из его собственных ассоциаций и культурного багажа. Он не знает, что обозначал этот предмет для современников создателя картины. Его собственный багаж знаний недостаточен для понимания контекста и подтекстов. Исследовать этот вопрос нормальными методами познания он не желает, считая, что его уровень вполне высок. Вообще, выше уровня собеседника, на самом деле (потому что обычно у него есть "настоящая" профессия, в отличие от суетящегося со своими объясненьицами гуманитария).

Карло Кривелли. Благовещение со св. Эмидием. 1456



Идея о том, что вещи, которые сегодня кажутся одним предметом, в прежние века воспринимались совсем по-другому, ему в голову не приходит.

Т.н. "Девушка с айфоном"

Ф.Г. Вальдмюллер. "Долгожданная". 1860. В руках у девушки, скорей всего, молитвенник, поскольку ниже свисают четки с крестиком. Она возвращается из церкви — поэтому юноша и смог ее подстеречь без родственников.



Довод о том. что это "просто рисовали так стилизовано, странный эффект создается из-за незнакомого вам метода стилизации" воспринять не способен.

Роспись храма в Светицховели (Грузия).



Довод "вам эта вещь кажется странной, потому что вы не видели сотен и тысяч вещей той же эпохи, а вот люди, которые их видели и помнят, понимают, что, в принципе, оно вполне вписывается в рамки" считает враньем (потому что все эксперты по умолчанию врут и некомпетентны).

Гольбейн. "Послы". 1533. На первом плане написана оптическая иллюзия — искривленный череп, который складывается в нормальный только с определенного ракурса. Это сделал Гольбейн! Сразу! Сам!



Ответ "вам это кажется странным, потому что вы мало знаете" считают наивной отмазкой. Требуют доказательств и ссылок, каждую новую цитату из научного труда отвергают новым пунктом, всегда весьма однообразным и предсказуемым.

Лука Синьорелли. "Экстаз св. Иеронима". Конец 15 века.



Бритвы Оккама для него не существует. Такие банальные объяснения, как:

а) художник умел невероятно хорошо рисовать;

б) художник умел рисовать только очень фигово;

в) цвет, силуэт, сохранность и т.п. могли измениться под воздействием времени;

в голову ему прийти не могут.

Мазолино. "Основание церкви Санта-Мария-Маджоре". 1420-е

Из всех возможных объяснений такой человек выберет самое конспирологическое и, на взгляд нормального образованного собеседника — бредовое, неправдоподобное и некультурное.

Андреа Бонайути. "Тувалкаин". 1360-е



Совпадений тоже не существует. Только злонамеренность.

Бартоломеус Стробель. "Портрет Иоганна Вогта", 1628 (т.н. "Портрет Роберта де Ниро")



Как "патриот" своего времени, он не понимает, что люди предыдущих эпох обладали ровно такими же мозгами и психологическими качествами, как мы сегодня, и поэтому свободно могли применять в своих произведениях юмор.

Петрус Кристус. "Портрет картузианца". 1446. На нижней раме этой картины уже не одно столетие сидит муха.



И что они, точно так же, как мы сегодня, экспериментировали. И наслаждались своими экспериментами.





Вообще, довод, что люди, умершие более ста лет назад, вообще-то не были безрукими дебилами,

в беседе с подобными фанатиками "а власти (искусствоведы) скрывают" совершенно не срабатывает.

Пер Боррель дель Касо, "Убегая от критики". 1874



Уфф, устала перечислять. Какие еще черты мировоззрения подобных людей, а также типы применяемых ими доводов я забыла?

Ранее по теме: Слишком хорошо, значит, наверно, фейк

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