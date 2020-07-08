В июле дебютирует смартфон Lenovo Legion

08.07.2020, 11:17, Разное

Новый гаджет готова представить на рынке мобильных технологий компания Lenovo. Legion – смартфон, работающий на процессоре Snapdragon 865 Plus, будет анонсирован уже в июле.

Очередной «умный телефон» от Lenovo будет игровым, при этом новинка обещает быть наиболее быстрым устройством в своем сегменте, обойдя по мощности всех конкурентов. Перед официальной презентацией аппарата он был подвергнут тестированию на популярном бенчмаркинг-сервисе AnTuTu. Результаты испытаний показали почти 649 тысяч баллов. Стоит отметить, что сама платформа 865 Plus, на которой будет работать Lenovo Legion, также еще не была представлена публике. Она оснащена восьми ядрами Kryo с частотой в 3,09, 2,42, и соответственно 1,8 гигагерц. Кроме того, в SoC внедрен графический чип Adreno 650 для оптимизации изображения и видео.

Многозадачность устройства обеспечивается 16-гигабайтным модулем оперативной памяти. Также появятся в магазинах и варианты с 8 и 12 гигабайтами ОЗУ. Для хранения разнообразного контента производитель предусмотрел 512 гигабайт основной памяти формата UFS 3.1. В телефоне установлена десятая версия Android, изюминкой аппарата называют, кроме его быстродействия, наличие двойного вибродатчика, улучшающего игровые ощущения. Высокую частоту обновления получил от китайских инженеров и AMOLED-экран диагональю 6.67 дюйма.

Основная камера состоит из двух объективов, в 64 и 16 мегапикселей, передний датчик соответствует 20 мегапикселям. Также в устройстве есть два порта USB-C, пара стереодинамиков и поддержка функции быстрой 90-ваттной зарядки. Аккумулятор при этом также получил значительный объем в 5 тысяч мАч. Относительно стоимости аппарата сведений пока нет, ценник будет обнародован ближе к моменту выхода Lenovo Legion в продажу.